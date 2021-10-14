Новости России: на Урале загорелся торфяник

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В Екатеринбурге четвертые сутки не могут потушить тлеющий торфяник. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания, но окрестности столицы Урала по-прежнему затянуты густым дымом. Из-за плохой видимости пришлось перекрыть одну из магистралей. Местные жители жалуются, что им приходится ходить и спать в респираторах. По данным МЧС, изначально площадь пожара составляет около 120 гектаров.
В Краснодаре смог возник из-за того, что на полях сжигают рисовую солому. В МЧС края говорят, что официальный пал соломы законен, а тот, кто нарушает правила, получит штраф и лишится субсидий. Жителям советуют не открывать окна и использовать маски, если дым слишком едкий.
Две машины ушли под землю в Новосибирске. Чуть не попала в ловушку и третья. Она повисла на краю обрыва, но авто успели отогнать. В момент провала в машинах никого не было. Яма с кипятком образовалась в центре города из-за прорыва трубы. Также из-за этой аварии без тепла остался 21 дом и три больницы.
В Перми появилось маленькое "Временное счастье". Большое – уже ставшее символом города – убрали на время ремонта на набережной. Главному символу города, объекту "Счастье не за горами", уже больше 10 лет. Местные жители так к нему привыкли, что теперь без счастья не могут прожить ни дня.
В арктических районах Якутии открыли логистический центр, благодаря которому цены в магазинах северных районов упали в разы. Летом за килограмм арбуза нужно было заплатить 750 рублей, сейчас он стоит 140 рублей. Раньше многие товары приходилось завозить по заледеневшим рекам и авиацией.
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