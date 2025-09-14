Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Камыш загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Азовском районе Ростовской области. Спасателям удалось остановить распространение огня на жилые дома, располагавшиеся поблизости. В настоящее время природный пожар локализован.

Первый снег выпал в Норильске. Из-за этого дороги в городе стали скользкими, также из-за сильного ветра ухудшилась видимость.

