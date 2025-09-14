Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Пожар в грузовом вагоне на перегоне Шиферная – Пески потушен

Массовая авария произошла на Новорижском шоссе

Движение электричек возобновлено на Казанском направлении МЖД

Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за аварии

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Автомобиль скорой помощи опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве

Грузовик загорелся на северо-западе в Москве

Камыш загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Азовском районе Ростовской области. Спасателям удалось остановить распространение огня на жилые дома, располагавшиеся поблизости. В настоящее время природный пожар локализован.

Первый снег выпал в Норильске. Из-за этого дороги в городе стали скользкими, также из-за сильного ветра ухудшилась видимость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодарегионывидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика