14 сентября, 22:30Происшествия
Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области
Камыш загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Азовском районе Ростовской области. Спасателям удалось остановить распространение огня на жилые дома, располагавшиеся поблизости. В настоящее время природный пожар локализован.
Первый снег выпал в Норильске. Из-за этого дороги в городе стали скользкими, также из-за сильного ветра ухудшилась видимость.
