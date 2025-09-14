Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Автомобиль скорой помощи опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве. Пострадавших эвакуировали на вертолете.

Движение электричек и поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновили в реверсивном режиме. Составы следуют в обе стороны по одному пути. Их график сбился из-за возгорания грузового состава на перегоне Шиферная – Пески. Пожарные уже потушили возгорание.

В столице закрылись участки, где проходили выборы глав регионов России. Они завершили работу в 20:00.

