14 сентября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за аварии

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Автомобиль скорой помощи опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве

Грузовик загорелся на северо-западе в Москве

Новости мира: почти 100 человек погибли при наводнении в Пакистане

В Красногорске вспыхнула строящаяся парковка

Новости регионов: машинист погиб при сходе с рельсов тепловоза в Ленинградской области

Новости регионов: двое подростков погибли в ДТП в Волгодонске

В Стамбуле российскую пару арестовали за поцелуй в мечети

Автомобиль скорой помощи опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве. Пострадавших эвакуировали на вертолете.

Движение электричек и поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновили в реверсивном режиме. Составы следуют в обе стороны по одному пути. Их график сбился из-за возгорания грузового состава на перегоне Шиферная – Пески. Пожарные уже потушили возгорание.

В столице закрылись участки, где проходили выборы глав регионов России. Они завершили работу в 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

