14 сентября, 20:30Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября
Автомобиль скорой помощи опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве. Пострадавших эвакуировали на вертолете.
Движение электричек и поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновили в реверсивном режиме. Составы следуют в обе стороны по одному пути. Их график сбился из-за возгорания грузового состава на перегоне Шиферная – Пески. Пожарные уже потушили возгорание.
В столице закрылись участки, где проходили выборы глав регионов России. Они завершили работу в 20:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.