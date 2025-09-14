Форма поиска по сайту

14 сентября, 13:20

Новости мира: почти 100 человек погибли при наводнении в Пакистане

Почти 100 человек погибли при наводнении в провинции Пенджаб на северо–востоке Пакистана. Ливень спровоцировал поднятие уровня воды в реке, разрушение плотин и переполнение водохранилищ.

Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и часть дорог. Около 4 000 челок эвакуировали в пункты временного размещения. Оказание помощи затруднено из-за отсутствия электроснабжения и сотовой связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

