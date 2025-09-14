Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 09:30

Происшествия

Администрация Трампа запросила у Конгресса 58 млн долларов для защиты чиновников

Администрация Трампа запросила у Конгресса 58 млн долларов для защиты чиновников

Новости мира: более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде

Новости регионов: в Южно-Сахалинске опрокинулся автомобиль на улице Шумовой

Частный дом загорелся в подмосковной Коломне

"Московский патруль": столичные спасатели нашли потерявшегося в лесу пенсионера

"Московский патруль": нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Королеве

"Московский патруль": в Видном выявили банду консуматорш

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

Более 35 человек находились в момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 58 миллионов долларов для защиты чиновников после гибели политического активиста Чарли Кирка. Кирк скончался 10 сентября после огнестрельного ранения в шею, полученного во время мероприятия в университете Юты.

Запрошенная сумма будет также покрывать расходы на обеспечение безопасности законодателей, если это потребуется. Предполагается, что данное предложение о поправке во временный законопроект будет рассмотрено до 30 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика