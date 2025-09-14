Администрация Трампа запросила у Конгресса 58 млн долларов для защиты чиновников

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 58 миллионов долларов для защиты чиновников после гибели политического активиста Чарли Кирка. Кирк скончался 10 сентября после огнестрельного ранения в шею, полученного во время мероприятия в университете Юты.

Запрошенная сумма будет также покрывать расходы на обеспечение безопасности законодателей, если это потребуется. Предполагается, что данное предложение о поправке во временный законопроект будет рассмотрено до 30 сентября.

