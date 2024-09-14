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14 сентября, 21:30

Происшествия

Мурал в честь погибшего военкора Семена Еремина открыли в Балашихе

Мурал в честь погибшего военкора Семена Еремина открыли в Балашихе

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Мурал в честь погибшего в зоне спецоперации военкора Семена Еремина открылся в Балашихе. Журналист погиб при атаке украинского дрона во время съемки репортажа в зоне СВО.

В открытии мурала приняли участие родные, друзья и коллеги Еремина. Церемония прошла под звуки военного оркестра. Написанный художником портрет военкора появился на фасаде дома на одной из московских улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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