Новости регионов: около 70 пожаров зафиксировано в Воронежской области

Примерно 70 возгораний зарегистрировано на территории Воронежской области. Ситуация с пожарами в регионе остается сложной. В связи с сильным ветром произошел переход огня на частные домовладения. Пламя тушат и с земли, и с воздуха. В Воронежской области сохраняется наивысший класс пожарной опасности.

Россиянин Александр Чубаров выполнил необычный трюк в воздухе. Спортсмен из Подмосковья спустился по канату из летящего самолета, а потом вновь забрался на борт.

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