Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: около 70 пожаров зафиксировано в Воронежской области

Новости регионов: около 70 пожаров зафиксировано в Воронежской области

Новости регионов: СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Алтае

Мотоцикл загорелся под водителем в Москве

Две крупные аварии произошли на МСД

Школьники сбрасывали самокаты с балкона и сжигали их в Марьине

Новости регионов: во Владивостоке произошло массовое ДТП

Следствие по делу о возгорании на складе Red Box ведется в Москве

Новости регионов: крупный пожар произошел на Рыбзаводе в Дагестане

Новости регионов: во Владивостоке электричка снесла автомобиль

"Безопасный город": полиция задержала подозреваемого в краже из банкомата в "Москва-сити"

Примерно 70 возгораний зарегистрировано на территории Воронежской области. Ситуация с пожарами в регионе остается сложной. В связи с сильным ветром произошел переход огня на частные домовладения. Пламя тушат и с земли, и с воздуха. В Воронежской области сохраняется наивысший класс пожарной опасности.

Россиянин Александр Чубаров выполнил необычный трюк в воздухе. Спортсмен из Подмосковья спустился по канату из летящего самолета, а потом вновь забрался на борт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика