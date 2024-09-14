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Новости

14 сентября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Алтае

Новости регионов: СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Алтае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. По информации СК, воздушное судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Приозерный, в результате чего погиб пилот. Рассматриваются две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

В Мурманской области пассажиры одной из электричек стали очевидцами сильного лесного пожара. Поезд проехал сквозь огонь, который местами подобрался вплотную к железнодорожным путям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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