Школьники сбрасывали самокаты с балкона и сжигали их в Марьине. Участники инцидета сняли свои действия на видео. Благодаря этой записи правоохранители и нашли нарушителей.

Их родителей обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей за вандализм. Кроме того, они должны будут понести ответственность по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. При этом самих школьников поставили на учет в полиции.

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