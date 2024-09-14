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14 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: во Владивостоке произошло массовое ДТП

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Массовое ДТП произошло во Владивостоке. На одной из региональных трасс столкнулись несколько автомобилей, среди которых оказалась фура. В результате произошедшего дорога была полностью перекрыта. Причиной аварии могли стать сильный дождь и плохая видимость. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Под Павловским Посадом 14 сентября загорелся лес. Обнаружить пожар, распространившийся на гектар, удалось с воздуха. Специалистам потребовалось более семи часов на тушение возгорания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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