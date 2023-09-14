Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Пожар произошел в Останкинском районе. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, как из окон многоквартирного дома вырывается пламя. Позже удалось установить, что возгорание произошло в бизнес-центре на проезде Ольминского. Официальной информации по пожару пока не поступало.

Новыми станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" столичного метрополитена воспользовались больше 113 тысяч раз за первую неделю работы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Теперь пассажиры могут добираться до аэропорта, дома или работы напрямую и экономить до часа в день. Станция "Рассказовка" после открытия двух новых станций смогла разгрузиться на 23%.

Ожидается, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году ежедневный поток пассажиров составит порядка 53 тысячи человек.

В России обсуждается ограничение мессенджера WhatApp или его полная блокировка. Это связано с тем, что в мессенджере начали появляться каналы. Если раньше сервис был средством для личного общения, то в данный момент станет полноценным информационным ресурсом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

