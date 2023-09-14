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14 сентября, 18:15

Происшествия

Авиакомпания "Уральские авиалинии" показала кадры c места посадки Airbus

Авиакомпания "Уральские авиалинии" показала кадры c места посадки Airbus

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"Уральские авиалинии" поделились кадрами c места посадки своего Airbus. Пресс-служба авиакомпании назвала пшеничное поле импровизированным аэропортом. Самолет все еще на месте. Рядом с ним работают следователи.

В СК 14 сентября сообщили, что забрали для изучения черные ящики, образцы топлива и технических жидкостей. Кроме того, специалисты допрашивают экипаж и свидетелей, уже назначили комплекс экспертиз.

Самолет "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Сочи в Омск, когда совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за проблем с гидравликой. На борту было 159 пассажиров, 23 из них – дети. В итоге обошлось без пострадавших. Позже несколько человек обратились к врачам с жалобами на давление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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