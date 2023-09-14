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14 сентября, 17:15

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Российских туристов призвали не купаться в море на курортах Египта

Российских туристов призвали не купаться в море на курортах Египта

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Российских туристов просят быть осторожнее на курортах Египта. Все из-за нападения акулы на женщину в Дахабе, который находится в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха.

Хищник искусал египтянку, которая плавала возле буйков. Как сообщают СМИ, женщина сама отбилась от акулы и вышла из воды, но уже без левой руки. Там к ней подбежали охранники ближайшего отеля, которые оказали первую помощь и вызвали скорую. Пляж, где все произошло, закрыт, а акулу до сих пор не поймали.

В российском посольстве в Каире призвали отдыхающих соблюдать все предписания местных властей и не купаться в открытом море. Прибрежную зону все еще обследуют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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