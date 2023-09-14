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14 сентября, 16:15

Происшествия

Прохожие спасли мать и ребенка при пожаре на Северном бульваре в столице

Прохожие спасли мать и ребенка при пожаре на Северном бульваре в столице

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Прохожие спасли ребенка во время пожара на Северном бульваре. 14 сентября во время семейной ссоры женщина решила нанести себе увечья.

Пламя быстро распространилось, от угарного газа погибла ее соседка. Дымом заволокло несколько этажей. В задымленном помещении оказались мать и ребенок. Прохожие взобрались на козырек, эвакуировали сначала малыша, а потом и женщину. Они не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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