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14 сентября, 15:15

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"Уральские авиалинии" поделились кадрами c места посадки Airbus

"Уральские авиалинии" поделились кадрами c места посадки Airbus

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"Уральские авиалинии" поделились кадрами c места посадки своего Airbus. Пресс-служба авиакомпании назвала пшеничное поле "импровизированным аэропортом". Самолет все еще на месте. Рядом с ним работают следователи.

В СК РФ сообщили, что забрали для изучения черные ящики, образцы топлива и технических жидкостей. Кроме того, специалисты допрашивают экипаж и свидетелей, назначили комплекс экспертиз. Самолет "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Сочи в Омск, когда совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за проблем с гидравликой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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