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14 сентября, 13:15

Происшествия

СК изъял черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском

СК изъял черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском

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СК РФ изъял черные ящики с самолета Airbus A320, который совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале следователи Восточного МСУТ СК России.

Также следователи изъяли образцы топлива и технические жидкости с борта в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). В данный момент, по информации СК, допрашивается экипаж воздушного судна и свидетели происшествия.

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