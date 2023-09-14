СК изъял черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском

СК РФ изъял черные ящики с самолета Airbus A320, который совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале следователи Восточного МСУТ СК России.

Также следователи изъяли образцы топлива и технические жидкости с борта в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). В данный момент, по информации СК, допрашивается экипаж воздушного судна и свидетели происшествия.