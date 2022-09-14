Новости последнего часа:глава СК поручил возбудить дело после обстрела села под Белгородом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела села Красный Хутор Белгородской области.

Власти Финляндии изъяли у подпавших под санкции россиян имущество на сумму около 189 млн евро. Об этом сообщает телеканал MTV3.

Работа ресторана Моргенштерна "Кайф и точка" приостановлена на 90 суток из-за нарушений.

