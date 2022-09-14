В кафе в центре Москвы убили павлинов

В Москве ищут живодеров, которые убили павлинов в одном из городских кафе. На птиц там нападают уже не в первый раз. Утром, когда сотрудники пришли на работу, павлинов обнаружили мертвыми.

Кому помешали павлины? И что еще известно об этом деле?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.