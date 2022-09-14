ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене

Во Владивостоке задержали агента разведки Украины. Им оказался россиянин. Мужчину обвиняют в госизмене, сообщает ФСБ.

По данным правоохранителей, задержанный действовал по заданию военной разведки, собирал и передавал информацию о профильной инфраструктуре Приморского края. Арест провели в тот момент, когда он ходил во городу с фотоаппаратом и делал снимки разных объектов. Завели уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.