Пожар вспыхнул в школе в Каспийске

Школьникам в Каспийске пришлось на практике применять знания ОБЖ. Из-за короткого замыкания в школе начался пожар.

Учащиеся как раз шли из столовой, когда раздался треск и вспыхнуло пламя. Возгорание началось в старом здании. Учителя отреагировали сразу, одни взялись за огнетушители, другие начали выводить детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.