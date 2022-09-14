Крупный пожар вспыхнул на турецком курорте

На турецком курорте вспыхнул крупный пожар. Загорелся лес у города Мугла, сообщают местные телеканалы.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по территории и уже угрожает нескольким населенным пунктам и жилым районам Муглы. На тушении работают 23 пожарные бригады, десятки единиц техники, но пока справится с пламенем у них на получается. Ожидают, что на помощь придет пожарная авиация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.