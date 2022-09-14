Новости регионов: дальневосточный леопард напал на человека в Приморье

Дальневосточный леопард напал на человека в Приморье. По информации опубликованной в местных СМИ, мужчине удалось отбиться стулом и запереться на веранде. Леопард некоторое время пытался проникнуть внутрь, после чего ушел. Такое поведение нехарактерно для здорового зверя, утверждают специалисты, добавив, что ранее случаев нападения леопардов на людей в дикой природе в Приморье не было.

По предварительным данным, зверь болен, а размер следа косвенно указывает на то, что это была самка, говорят эксперты. Инцидент произошел примерно в 30 километрах от границ национального парка "Земля леопарда". Чтобы отловить хищника, на место выехала группа Охотнадзора.



Несколько тонн мертвой рыбы обнаружили в реке Пугачевка на Сахалине. Тушки покрывают берега, образуют островки посреди водоема. В Сахалинском филиале Главрыбвода объяснили, что рыба погибла из-за аномальной жары. Река обмелела и рыба, которая в это время шла на нерест, погибла из-за недостатка кислорода в воде. Для людей это не опасно.

Школьников в Ульяновске разделили на бедных и богатых. Более того, посадили за разные столы. Возмущенные родители обратились за разъяснением к властям. Мэр Дмитрий Вавилин объяснил, виновата организация, которая обеспечивает школьное питание. Именно она разделила учащихся начальной школы. Льготникам в рамках муниципальной программы "Забота" предоставляются бесплатные завтраки стоимостью 67 рублей, а рядом с ними за столом сидят дети, завтракающие за 83 рубля. Такая ситуация является недопустимой, заявил мэр. Он поручил провести дополнительные проверки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.