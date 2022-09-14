Неизвестный устроил погром на парковке жилого комплекса в Марьине

Беспокойной была ночь для жителей Марьина. Неизвестный устроил настоящий погром на парковке жилого комплекса. Дебошир вооружился металлической трубой и пошел громить машины.

Очевидцы сначала пытались остановить его словами. Но когда поняли, что мужчина не реагирует, скрутили хулигана и сдали его в полицию. Скорее всего, как пишут пользователи соцсетей, погромщик был пьян. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.