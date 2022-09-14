Глава СК поручил возбудить дело после обстрела ВСУ Белгородской области

Российские следователи возбудят уголовное дело после обстрела украинскими боевиками жилых кварталов в Белгородской области. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Огнем ВСУ повреждены две опоры линии электропередачи и участок железной дороги. Кроме того, разрушено здание школы. На месте работают саперы. По мнению специалистов, в опасной близости от домов могут находиться неразорвавшиеся снаряды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.