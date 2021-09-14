Сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди отправили в СИЗО в подмосковной Лобне

Александра Мавриди отправили в СИЗО в подмосковной Лобне. Он – последний из задержанных участников побега из истринского изолятора временного содержания.

Беглеца обнаружили в Москве, в районе Митино, он выходил из супермаркета. В рюкзаке у Мавриди нашли крупную сумму денег. Однако при задержании он пытался выдать себя за другого человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.