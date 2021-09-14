Дезинсектор, обработавший арбузы, которыми отравились москвичи, не признал вину

Дезинсектор, который обработал торговый зал магазина вместе с продуктами, которыми отравились москвичи, не признает вину. В настоящее время мужчина находится в изоляторе, а в самом магазине на Совхозной улице продолжают работать санитарные врачи и криминалисты.

Арбузами из этого супермаркета со смертельным исходом отравились два человека, еще 10 попали в больницы. Первые результаты расследования уже озвучили в Роспотребнадзоре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.