Количество пострадавших при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии увеличилось до 5

При сходе ледника в Карачаево-Черкесии пострадали 5 человек. Еще один турист погиб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



В районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Все произошло возле поселка Домбай на высоте 2 200 метров.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Домбайского подразделения – восемь человек и две единицы техники. Также известно, что группа туристов не регистрировалась в подразделениях МЧС.