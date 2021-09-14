В Подмосковье водителю угрожали пистолетом за отказ пропустить обочечников. Кадры сняли очевидцы, которые крайне эмоционально комментируют ситуацию на видео.

Грузовик заблокировал обочину, но это не понравилось людям, которые таким способом объезжают заторы. В итоге они начали угрожать водителю. На кадрах с регистратора видно, как женщина выбегает перед машиной, размахивает пистолетом и направляет его на кабину.

Помимо женщины с пистолетом, на кадрах также появляется мужчина с топором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.