Один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии

Один турист погиб и еще двое получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Часть ледника Алибек обрушилась в поселке Домбай на высоте 2 200 метров.