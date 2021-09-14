Сбежавший из ИВС Мавриди при задержании пытался выдать себя за другого человека

Последний участник побега из истринского изолятора временного содержания Александр Мавриди при задержании пытался выдать себя за другого человека. Это следует из видео с допроса.

Мавриди задержали в Митине. Он выходил из супермаркета, когда приехала полиция. В рюкзаке у него нашли крупную сумму в рублях и валюте.

Подробнее о том, как удалось поймать преступника, – в эфире телеканала Москва 24.