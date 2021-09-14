В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из ИВС Мавриди

Задержать последнего беглеца из истринского изолятора временного содержания помогла бдительность граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве бизнесмена, обнаружили накануне в Митине. В его рюкзаке нашли крупную сумму денег, а на допросе преступник рассказал, где скрывался больше месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.