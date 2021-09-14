Руководитель компании по дезинсекции прокомментировал инцидент с отравлением арбузом

Руководитель компании по дезинсекции Дмитрий Маньков прокомментировал произошедший на Совхозной улице инцидент, где купили арбуз и умерли от отравления две москвички. Эксперты обнаружили в продуктах средство для дезинсекции.

"Все эти препараты, которые применяют в магазинах, они считаются малоопасными. Они опасны, если их выпить или съесть в определенной дозировке", – сказал Маньков.

Он подчеркнул, что были инциденты, когда люди выпивали средства для дезинсекции, но в таких случаях спасали их врачи.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.