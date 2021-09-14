Подозреваемый в отравлении двух человек арбузом в Москве задержан

В Москве задержали сотрудника частной компании по обеззараживанию помещений, он подозревается в отравлении арбузом двух человек. Об этом сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства", – сказала Иванова.

Она уточнила, что назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.