Средство для дезинсекции нашли в арбузах, которыми отравилась семья в Москве

Следователи работают в магазине на Совхозной улице, где купили арбуз и насмерть отравились две москвички. 60-летняя женщина и подросток получили большую дозу вещества для дезинсекции. Его следы нашли специалисты Роспотребнадзора.

Оказалось, что во время обработки магазина продукты не накрыли. Это видно на записи с камер наблюдения. Они могли впитать в себя смертельно опасные химикаты. Мужчину, который проводил работы, уже задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.