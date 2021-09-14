Мавриди рассказал, где скрывался после побега из ИВС

Задержанный беглец из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди дал признательные показания. Об этом сообщает Следственный комитет. Мужчину задержали накануне в Митине.

При задержании Мавриди оказал сопротивление полиции. В рюкзаке у беглеца нашли 3 тысячи долларов, более тысячи евро и 70 тысяч рублей. Мавриди стал пятым и последним из списка беглецов в Истре. На допросе он рассказал, где провел этот месяц.

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова скрывался дольше своих сообщников. Сначала задержали троих. Затем в полицию сам явился еще один беглец.

Следствие считает, что заключенным помогли сбежать сотрудники изолятора временного содержания. Они отключили камеры, оставили открытыми окна для передачи еды и ушли спать. Двое в итоге арестованы. Временно исполняющему обязанности начальника ИВС суд назначил запрет определенных действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.