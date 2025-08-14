Полиция в ДНР изъяла нелегальную партию табака на 600 млн рублей

Нелегальная партия табака на 600 миллионов рублей изъята в Донецкой Народной Республике (ДНР). Полиция конфисковала у контрабандистов 4,5 миллиона пачек сигарет и вейпов. Масштабные обыски прошли по всей территории республики.

Грозовой фронт с мощным ливнем прошел в Оренбурге. На многих улицах города затопило дороги. Кроме того, одну из многоэтажек ударила молния. В ближайшие сутки непогода в городе сохранится.

На Сахалине женщина-дайвер сутки провела в ледяной воде. Туристка из Санкт-Петербурга должна была встретиться с сопровождающим на глубине 25 метров, однако инструктор задержался. При подъеме женщину унесло течением на 500 метров от лодки.

