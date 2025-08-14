Форма поиска по сайту

14 августа, 22:45

Происшествия

Полиция в ДНР изъяла нелегальную партию табака на 600 млн рублей

Полиция в ДНР изъяла нелегальную партию табака на 600 млн рублей

Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть ребенка в Москве

"Московский патруль": собаке отрезали ухо во время стрижки в салоне

"Московский патруль": суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей 9-летнего мальчика

"Московский патруль": оперативники задержали в Абхазии находившегося в розыске мужчину

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Курьер в Москве спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде

Лесные пожары охватили популярные у россиян курорты в Европе и Турции

Новости мира: сильный ливень затопил улицы Дели

Нелегальная партия табака на 600 миллионов рублей изъята в Донецкой Народной Республике (ДНР). Полиция конфисковала у контрабандистов 4,5 миллиона пачек сигарет и вейпов. Масштабные обыски прошли по всей территории республики.

Грозовой фронт с мощным ливнем прошел в Оренбурге. На многих улицах города затопило дороги. Кроме того, одну из многоэтажек ударила молния. В ближайшие сутки непогода в городе сохранится.

На Сахалине женщина-дайвер сутки провела в ледяной воде. Туристка из Санкт-Петербурга должна была встретиться с сопровождающим на глубине 25 метров, однако инструктор задержался. При подъеме женщину унесло течением на 500 метров от лодки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

