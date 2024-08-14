Обязательную эвакуацию объявили в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

До этого МЧС России сообщало, что большинство жителей приграничных районов были эвакуированы и находятся в безопасных местах. На этом фоне российские военные продолжают отражать атаки ВСУ. Авиация и артиллерия пресекает попытки прорыва мобильных групп по всем направлениям.

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