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14 августа, 23:15

Происшествия

Обязательную эвакуацию объявили в поселке Глушково Курской области

Обязательную эвакуацию объявили в поселке Глушково Курской области

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Обязательную эвакуацию объявили в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

До этого МЧС России сообщало, что большинство жителей приграничных районов были эвакуированы и находятся в безопасных местах. На этом фоне российские военные продолжают отражать атаки ВСУ. Авиация и артиллерия пресекает попытки прорыва мобильных групп по всем направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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