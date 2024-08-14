Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 15:45

Происшествия

Новости регионов: крыша строящейся школы загорелась в Республике Хакасия

Новости регионов: крыша строящейся школы загорелась в Республике Хакасия

"Москва помогает" продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

Генерал-майор Алаудинов заявил, что целью атаки ВСУ был захват Курской АЭС

Спасатели приступили к проливке фасада ТЦ "Рио"

Облицовка фасада на четырех этажах сгорела в торговом центре "Рио"

Средства ПВО сбили 117 БПЛА и 4 ракеты над территорией РФ в ночь на 14 августа

Алаудинов рассказал о провалившемся плане ВСУ захватить АЭС в Курчатове 11 августа

Спасатели полностью потушили пожар в ТРЦ "Рио"

Пожар в ТРЦ "Рио" на юго-востоке Москвы ликвидирован

Огонь охватил фасад ТРЦ "Рио" с 1-го по 4-й этаж

В Хакасии в селе Белый Яр загорелась крыша строящейся школы. Вспыхнул утеплитель на кровле будущего спортивного зала. 30 строителей самостоятельно эвакуировались из здания. Огонь распространился на 400 "квадратов", но пожарные быстро с ним справились. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Тем временем власти Анапы запретили использовать надувные плавсредства и катамараны из-за сильного ветра. Их может перевернуть или унести в открытое море. Кроме того, в МЧС предупредили о ливнях, граде и возможных смерчах над морем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионыобществопогодавидеоКсения Чепенко
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика