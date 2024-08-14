Новости регионов: крыша строящейся школы загорелась в Республике Хакасия

В Хакасии в селе Белый Яр загорелась крыша строящейся школы. Вспыхнул утеплитель на кровле будущего спортивного зала. 30 строителей самостоятельно эвакуировались из здания. Огонь распространился на 400 "квадратов", но пожарные быстро с ним справились. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Тем временем власти Анапы запретили использовать надувные плавсредства и катамараны из-за сильного ветра. Их может перевернуть или унести в открытое море. Кроме того, в МЧС предупредили о ливнях, граде и возможных смерчах над морем.

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