Алаудинов рассказал о провалившемся плане ВСУ захватить АЭС в Курчатове 11 августа

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинская армия планировала занять АЭС в Курчатове 11 августа. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале Алаудинова.

Он отметил, что план не был реализован, несмотря на все резервы, которые направил Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.