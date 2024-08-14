Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 11:15

Происшествия

Алаудинов рассказал о провалившемся плане ВСУ захватить АЭС в Курчатове 11 августа

Алаудинов рассказал о провалившемся плане ВСУ захватить АЭС в Курчатове 11 августа

Спасатели полностью потушили пожар в ТРЦ "Рио"

Пожар в ТРЦ "Рио" на юго-востоке Москвы ликвидирован

Огонь охватил фасад ТРЦ "Рио" с 1-го по 4-й этаж

Открытое горение в ТРЦ "Рио" на юго-западе Москвы ликвидировано

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

Пожар произошел в ТРЦ "Рио" утром 14 августа

ТРЦ "Рио" загорелся юго-западе Москвы

Новости мира: один из крупнейших лесных пожаров в современной истории затронул Афины

ВС РФ уничтожили несколько десятков единиц боевой техники ВСУ в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинская армия планировала занять АЭС в Курчатове 11 августа. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале Алаудинова.

Он отметил, что план не был реализован, несмотря на все резервы, которые направил Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика