Новости регионов: водитель сбил пятерых пешеходов в Калининграде

В Калининграде водитель сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Авария случилась вечером на улице Черняховского. Мужчина за рулем Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на тротуар прямо на людей. Три человека оказались в больнице, двоим назначено амбулаторное лечение. При медосвидетельствовании у водителя в крови нашли алкоголь.

Между тем еще один город ввел ограничения для электросамокатов. В Новороссийске свободной зоной от этого транспорта объявили набережную Адмирала Серебрякова. Там уже убрали парковки средств индивидуальной мобильности. В ближайшее время установят соответствующие дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов.

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