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14 августа, 20:00

В мире

Пожар в американском городе Хьюстон не удается потушить двое суток

Пожар в американском городе Хьюстон не удается потушить двое суток

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Крупный пожар двое суток не могут потушить в американском городе Хьюстон, сообщает местное телевидение. На территории одного из ландшафтных предприятий горит мульча – это полезное покрытие для почвы, похожее на опилки.

По данным пожарной службы, к тушению привлекли 100 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. В данный момент там выясняют, из-за чего разгорелся пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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