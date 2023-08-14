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Происшествия

Новости часа: прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Турции

Новости часа: прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Турции

Росгвардейцы нашли склад с боеприпасами в ЛНР

Аэропорт сицилийской Катании приостановил работу из-за извержения Этны

Новости часа: туристы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Сель сошел по реке через коммуну Бардонеккья в Италии

Новости мира: спецслужбы Ирана рассказали о напавших на мечеть в Ширазе

Число домов, затопленных в Приморье в результате тайфуна, превысило 4,6 тысячи

Четыре человека погибли после лобового столкновения машин в Читинской области

Новости часа: пожар на складе в Раменском потушили

Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Антальи в Москву. Борт Red Wings из Антальи в Москву не стартовал в воскресенье, 13 августа.

Более 6,5 тысячи семей получили квартиры по программе реновации с начала 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" учат кататься на вейкборде. Кроме того, посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде.

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