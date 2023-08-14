Новости часа: прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку после задержки вылета борта Red Wings из Антальи в Москву. Борт Red Wings из Антальи в Москву не стартовал в воскресенье, 13 августа.

Более 6,5 тысячи семей получили квартиры по программе реновации с начала 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" учат кататься на вейкборде. Кроме того, посетителей "Лужников" в рамках МУФ познакомят с современными видами спорта. В частности, на территории спорткомплекса установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде.