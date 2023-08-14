Новости часа: туристы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии передали врачам всех туристов, попавших под камнепад. К утру понедельника, 14 августа, в больницах Нальчика остаются четверо из пяти пострадавших. Со склонов их снимали при помощи вертолета. ЧП произошло на высоте в 3,5 тысячи метров, когда группа расположилась на ночевку.

В Нижнем Новгороде фестиваль "Великая Русь" закончился салютом, который полетел в зрителей на трибунах. Место немедленно оцепили охранники, которые ожидали пиротехников, чтобы те обезвредили уцелевшие заряды. По предварительной версии, инцидент произошел из-за сильных порывов ветра.

Sup-серферы из Владивостока обогнали петербуржцев в рекорде по самому большому сапу, спущенному на воду. В начале августа в Петербурге проплыли на доске, длиной почти в 15,5 метра. Владивостокцы вывели в акваторию сап длиной свыше 20 метров. Это новое мировое достижение.

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