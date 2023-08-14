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Новости мира: спецслужбы Ирана рассказали о напавших на мечеть в Ширазе

Новости мира: спецслужбы Ирана рассказали о напавших на мечеть в Ширазе

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Террористы, напавшие на мечеть в иранском городе Шираз, не были иранцами. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в спецслужбах страны. Известно, что двое мужчин открыли огонь по прихожанам храма из автоматического оружия. Один человек погиб, семеро пострадали.

В американском Питтсбурге четыре человека погибли в результате взрыва в частном жилом доме. После взрыва начался сильный пожар, и огонь быстро перекинулся на соседние здания. В итоге пострадали еще три дома.

По меньшей мере два человека погибли и 15 получили ранения после торнадо в китайской провинции Цзянсу. По предварительным оценкам, разрушены около 300 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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