Водитель на Дорогомиловском шоссе пожаловался на курьера "Деливери". На кадрах видно, что автомобиль движется с высокой скоростью. На пешеходном переходе перед машиной проскочил курьер на велосипеде.

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