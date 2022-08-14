На проспекте 40 лет Октября дежурят экстренные службы. В СМИ пишут, что якобы в доме произошла утечка неизвестного вещества, и жильцов эвакуируют. Трем людям стало плохо, они вызвали скорую помощь.

Подробнее – на телеканале Москва 24.