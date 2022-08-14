При взрыве на оптовом рынке в Ереване погибли два человека и около 60 пострадали, из них 40 госпитализированы. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут оставаться люди. Как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, в торговом центре на складе пиротехники прогремели два мощных взрыва, после этого там начался пожар и детонация оставшихся снарядов. Здание частично обрушилось.

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