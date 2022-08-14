Число пострадавших при взрыве на оптовом рынке в Ереване увеличилось до 60, из них 40 госпитализированы. Как минимум один человек погиб. Это последние данные Минздрава Армении.

Пожар потушен. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут оставаться люди. По предварительным данным, два мощных взрыва прогремели на складе пиротехники. Там же продолжается детонация снарядов. Здание частично обрушилось. Все это осложняет поиск пострадавших.

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