Число пострадавших при взрыве на оптовом рынке в Ереване превысило 50 человек. Как минимум один человек погиб. Это последние данные от МЧС Армении. Спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы, под которыми еще могут оставаться люди. По предварительным данным, два мощных взрыва прогремели на складе пиротехники. Там же продолжается детонация снарядов. Здание частично обрушилось. Все это осложняет тушение и поиск пострадавших.

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