Число пострадавших при взрыве в Ереване возросло до 45. Известно также об одном погибшем. Под завалами торгового центра еще могут оставаться люди, и там продолжается пожар. Потушить его не удается из-за постоянных взрывов петард. По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и последующим обрушением произошли на складе пиротехники в оптовом торговом центре. Спасательная операция не месте продолжается.

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